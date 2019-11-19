الكويت: تعيين صباح الحمد رئيسا للوزراء

الكويت ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عين أمس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. ويشغل رئيس الوزراء الجديد موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات وحتى تعيينه في منصبه الجديد. تأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء الاثنين بعد أن كلفه أمير الكويت بإعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي. جاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وعقب نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع، بشأن اتهامات بسوء استخدام أموال الجيش.

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