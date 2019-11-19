لبنان: إرجاء جلسة مجلس النواب.. والبنوك تفتح أبوابها

بيروت ـ وكالات: أعلن مجلس النواب اللبناني إرجاء جلسته التي كانت مقررة امس، وذلك لعدم اكتمال النصاب. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلان عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر القول :”بعد ساعتين من الانتظار، لم يكتمل النصاب”. وأعاق المحتجون وصول النواب لمبنى البرلمان اللبناني في تصعيد لموجة الاحتجاجات على النخبة الحاكمة التي يتهمونها بجر لبنان نحو انهيار اقتصادي. واشتبكت الشرطة مع مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة. وقالت محتجة اسمها ماريا “كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس”.

يأتي ذلك فيما تشكلت طوابير أمام البنوك التي عاودت فتح أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض المصارف قيودا على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج. وزادت الأزمة الاقتصادية بلبنان حدة منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر. ووصل الحل السياسي إلى طريق مسدود منذ استقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر دون إحراز تقدم منذ ذلك الحين بشأن اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجياً. وقال عون ، خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، إنه “سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في لبنان”.