تحرك فلسطيني وغضب عربي ودولي لقرار أميركا بشأن شرعية المستوطنات الإسرائيلية

(العفو الدولية) : الاستيطان يرقى إلى مستوى جرائم الحرب

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أثار إعلان الإدارة الأميركية دعم بناء المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة غضب وسخط الفلسطينيين والعالم.

وأعلنت مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية ستتحرك عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة لمواجهة الإعلان، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية. وصرح المندوب الفلسطيني الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، بأنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي “غير القانوني” بشأن المستوطنات. من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الاميركي بشأن تأييدها لبناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وحذر الأمين العام للجامعة العربية من أن هذا “التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب”.

هذا، وأكدت منظمة العفو الدولية أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب. واستنكرت المنظمة إعلان الولايات المتحدة أنها “لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن القرار الأميركي بدعم حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية على الأراضي المحتلة يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ودان الاتحاد الأوروبي سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان إن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي”.