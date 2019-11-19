الحلبوسي يرفع الجلسة رقم 16 ويفتتح اعمال الجلسة 17

رفع رئيس البرلمان، الجلسة الـ16 فيما افتتح اعمال الجلسة 17. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفع جلسة مجلس النواب رقم 16 وافتتح جلسة المجلس رقم 17". واضاف ان "عدد النواب الحاضرين للجلسة هو 206 نواب".



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