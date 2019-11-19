صوت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤". فيما اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان "عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون (29) الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يصوت على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.