رسمياً.. نهاية قصة بوتشيتينو مع توتنهام

وانتشرت الكثير من التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل بوتشيتينو عن توتنهام.
وقررت إدارة توتنهام، مساء اليوم، إقالة بوتشيتينو من منصبه بشكل رسمي.
وقال رئيس مجلس إدارة توتنهام دانييل ليفي في البيان: "لقد كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة بشكل متعجل".
وأضاف: "من المؤسف أن النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت مخيبة للآمال للغاية، يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة".
وواصل: "ندرك جيدًا العديد من اللحظات التي لا تنسى التي مررنا بها مع موريسيو وطاقمه التدريبي لكننا نفعل ذلك في مصلحة النادي".
وتابع: "ماوريسيو وطاقمه سيكونون دائمًا جزءًا من تاريخنا، لدي إعجاب كبير بالطريقة التي تعامل بها مع الأوقات الصعبة، أود أن أشكره ومن معه على كل ما ساهموا به، سيكونون دائمًا موضع ترحيب هنا".
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