اندلاع حريق في عمارة بشارع الرشيد وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع داخل عمارة في منطقة شارع الرشيد وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع مساء اليوم، في عمارة بمنطقة شارع الرشيد قرب تمثال الزعيم وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول الوصول الى مكان الحادث لاخماده".