دولي سابق: علاء عباس أفضل مهاجم في العراق

وقال مناجد في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية، إن "المهاجم علاء عباس، هو أفضل لاعب في العراق في الوقت الحالي".

وأوضح أن "عباس يمتلك كل مقومات المهاجم السوبر، فهو يجيد الكرات بالراس والتكنيك والتمركز وعمره صغير، ويستطيع ان يقدم المزيد للمنتخب الوطني".



وأضاف مناجد، أن "مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، تأخر بإشراك عباس في مباراة البحرين اليوم، إذ كان من المفترض يشترك عباس في الدقيقة الـ60 وليس في الربع الأخير من المباراة".

وتابع بالقول، "بحسب وجهة نظري، يتوجب عل ىالمدرب كاتانيتش اللعب بمهاجمين، من اجل منح الفرصة لكل من مهند علي وعلاء عباس ليشكلا قوة في خط هجوم اسود الرافدين".

