اعلنت رئيس لجنة التعليم العالي غيداء كمبش، الثلاثاء، عن استثناء هذه الشرائح من قانون التقاعد الجديد.
وقالت كمبش في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على استثناء الاساتذه والاساتذة المساعدين والاطباء (الطب النفسي والتخدير والعدلي) من قانون التقاعد الجديد".
يذكر ان مجلس النواب بدا قبل قليل التصويت على فقرات قانون التقاعد الجديد، بعدما ما صوت على قانوني الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وعلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر كمبش تعلن استثناء هذه الشرائح من قانون التقاعد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.