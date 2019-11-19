البرلمان يصوت على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع". وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ 16 مساء بحضور 220 نائباً، فيما تضمن جدول الاعمال التصويت على عدد من القوانين المهمة منها الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وعلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

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