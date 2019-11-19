معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": حان الوقت لتغيير نظام طهران

قال الدكتور مجيد صادق بور، عضو منظمة جمعيات الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن المنظمة تسعى إلى شرح تفاصيل الاحتجاجات الإيرانية أمام أعضاء الكونجرس.



وأضاف بور، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الشعب الإيراني خرج في 100 مدينة، اعتراضا على النظام الحاكم في طهران، مطالبين بتغيير النظام الحالي.

وأوضح عضو منظمة جمعيات الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة أن المحتجين في إيران تعرضوا لرد فعل عنيف من جانب النظام، حيث أوقع ما يقرب من 200 قتيل.

وناشد بور المجتمع الدولي والولايات المتحدة بضرورة توفير الإنترنت للشعب الإيراني حتى يتمكنوا من توصيل محنتهم إلى المجتمع الدولي.

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كما طالب المعارض الإيراني بضرورة التعامل مع العنف المفرط ضد الشعب الإيراني باعتباره جريمة واضحة ضد الإنسانية.

وأشاد بور بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك الذي أكد فيها أن واشنطن ستعمل على توفير الإنترنت المجاني للشعب الإيراني عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح المعارض الإيراني أن تلك التصريحات مشجعة للغاية، لأنها تضمن وصول أصوات الإيرانيين إلى العالم الخارجي، في ظل سطو النظام وقتله المعارضين الذين يطالبون بالمساواة ويطالبون الحرية.

وعن الأوضاع داخل المدن الإيرانية، أكد بور أن سكان طهران ومدينة تبريز وأصفهان وشيراز والمدن الكبرى يعيشون ظروفا صعبة في ظل الأحكام العرفية.

وأوضح أن هناك مواقع عسكرية كبرى استولى عليها المتظاهرون مثل مراكز إلكترونية تابعة للنظام وأشعلوا فيها النيران بخلاف البنوك أيضا.

وتابع المعارض الإيراني قائلا: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للاعتراف برئيسة المجلس الوطني للمقاومة مريم رجوي أو دعوة إيران لتغيير النظام بشكل ديمقراطي".