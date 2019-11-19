المخابرات الأمريكية: داعش استفاد من قرار ترامب وعدوان تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، في تقييم جديد الثلاثاء، إن الهجوم العسكري التركي في شمالي سوريا في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية ساعد تنظيم داعش وأضر بالعلاقات مع الأكراد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن التقرير الذي أصدره المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قوله إن تقييم وكالة الاستخبارات خلص إلى أن تنظيم داعش "استغل التوغل التركي والانسحاب التالي للقوات الأمريكية لإعادة بناء قدراته وموارده داخل سوريا وتعزيز قدرته على التخطيط لهجمات في الخارج".

وقال المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جلين فاين إن إعداد التقرير تأخر إلى ما بعد موعده النهائي في 30 سبتمبر/أيلول بسبب "التطورات المهمة" التي وقعت الشهر الماضي والتي نتجت عن سحب القوات الأمريكية.

وبدأت القوات التركية عدوانا عسكريا، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على شمالي سوريا، عقب قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته العسكرية من شمالي سوريا.