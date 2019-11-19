مقتل مسلحين موالين لتركيا في انفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، مقتل مسلحين عدة موالين للجيش التركي وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين. وشنت تركيا ومواليها من المليشيات المسلحة هجوما على شمالي سوريا في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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