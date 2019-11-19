الإمارات تعتزم شراء طائرات إنذار مبكر وتزود بالوقود

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، عزمها شراء طائرتين من نوع "جلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم و3 طائرات تزود بالوقود.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، خلال المؤتمر الصحفي للمعرض، نية القوات المسلحة الإماراتية شراء طائرتين إضافيتين من نوع"جلوبال آي" (G 6000-SRSS) للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية.

وأشار البلوشي كذلك إلى نية الإمارات شراء 3 طائرات تزود بالوقود من نوع 330MRTT من شركة "إيرباص".

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وأشار إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم.

وتشهد الدورة الحالية من معرض دبي للطيران مشاركة 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى 2019 هذا العام وما تضمنه من فعاليات متميزة والعروض الحية للطائرات والمقاتلات، وازدياد عدد الشركات العالمية المشاركة.

وبلغ إجمالي صفقات المعرض خلال 10 دورات على مدار 18 عاما نحو 639.3 مليار دولار، ما يمثل دليلا عمليا على ريادة الإمارات في صياغة توجهات صناعة الطيران عالميا.

ولطالما اعتُبر انعقاد معرض دبي للطيران الدولي للطيران، باعتباره حدثا عسكريا عالميا، يستقطب كبار الشركات الكبرى العالمية المصنعة لأنظمة الطيران، ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار.