قتلى إيران واعتقالات أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: وثائق: طهران سعت لتجنيد مسؤول بالخارجية الأمريكية للهيمنة على العراق، وأردوغان والبلقان.. طموحات غير واقعية وتجاوزات توسعية، وأبوالغيط يدين قرار واشنطن بشأن المستوطنات: غير شرعي وعار أخلاقي، وأفغانستان تعلن الانتصار على "داعش" الإرهابي، و200 قتيل بـ"ثورة البنزين".. ومطالبات بتدخل أممي لكبح دموية نظام إيران، وبرلمان لبنان يفشل في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب.

كما تجدون أيضا: سلطات أردوغان تأمر باعتقال 133 عسكريا والتهمة غولن، ومنظمة حقوقية تطالب أوروبا بفرض عقوبات على إيران، و"الوزراء السعودي" يندد بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقوانين الدولية، والجزائر تفكك شبكة تهريب أسلحة تركية على الحدود مع تونس، ودعوات سودانية واسعة لتجفيف مصادر تمويل "الإخوان".

Advertisements

وعلى الصعيد الاقتصادي تقرأون: دعما للاقتصاد.. الصين تشجع البنوك على زيادة الإقراض، وتقليص حاد للدعم التركي.. اتفاق أوروبي بشأن موازنة 2020، ومصادر تستبعد موافقة روسيا على مزيد من خفض إنتاج النفط، وانكماش طفيف لفائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في سبتمبر، و1471.9 دولار للأوقية.. أسعار الذهب مستقرة، والنفط يهبط وسط مخاوف بشأن محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وبعد تراجع الليرة.. استثمارات تركيا في السندات الأمريكية تنهار.

وإلى الملاعب تطالعون: يوفنتوس يساوم مانشستر يونايتد بماندجوكيتش من أجل بوجبا.

وفي الفن: 7 أسباب وراء تحول فيلم "فروزن" إلى ظاهرة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا.