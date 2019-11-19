سفير واشنطن السابق ببيروت: إبعاد إيران عن لبنان يجنبه الحرب الأهلية

حث جيفري فلتمان، سفير واشنطن السابق في بيروت، على ضرورة إبعاد إيران عن التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، حتى لا يتحول الأمر إلى حرب أهلية مرة أخرى.



وحذر فلتمان، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي عن مستقبل لبنان مع استمرار المظاهرات، من تدخل مليشيا حزب الله المدعومة من إيران باستخدام القوة لإخماد المظاهرات المناهضة له حتى لا تتحول إلى حرب أهلية تعود بها إلى أجواء السبعينيات.

وأضاف أنه ينبغي إبعاد كل من مليشيا حزب الله وإيران وروسيا عن التدخل في الشأن الإيراني، حتى يقرر الشعب اللبناني ما يريد لنفسه.

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وألمح إلى أن مظاهرات لبنان لها طابع مختلف عن محيطها الإقليمي، حيث لم تشهد أحداث عنف، مشددا على ضرورة أن يتم "الحفاظ عليها بدون دماء".

كان عضو الكونجرس الأمريكي استيفن شابوت قال في وقت سابق إن أتباع نظام طهران في الشرق الأوسط يترنحون خاصة مع تزايد المظاهرات الاحتجاجية في الداخل الإيراني.

وأكد شابوت، خلال جلسة استماع الكونجرس، أن مليشيا حزب الله التابعة لإيران تعاني من ضعف الإمكانيات وكذلك الرفض الشعبي اللبناني لممارستها.

وأوضح أن المظاهرات في لبنان والعراق تأتي ضربة مباشرة للنظام الإيراني خاصة مع تزايد الضغط الشعبي ضد نظام طهران في الداخل.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية التي كانت تتلقى دعما مباشرا من طهران في اليمن وسوريا وليبيا ولبنان والعراق، فقدت الكثير على الأرض وذلك مع انقطاع الدعم من داخل إيران.