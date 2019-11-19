القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية، الثلاثاء، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
واستضافت عاصمة سويسرا بيرن الجولة الخامسة من لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية.
وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترأس أعمال اللجنة من جانب الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، فيما ترأستها من الجانب السويسري مايا جوهري تيسافي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وسويسرا تبحثان تعزيز التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.