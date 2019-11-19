الإمارات وسويسرا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية، الثلاثاء، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستضافت عاصمة سويسرا بيرن الجولة الخامسة من لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وترأس أعمال اللجنة من جانب الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، فيما ترأستها من الجانب السويسري مايا جوهري تيسافي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية.