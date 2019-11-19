دونالد ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة للغاية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شكا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول من أن أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة خلال اجتماع عقداه في بالبيت الأبيض يوم الاثنين.

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وقال ترامب عبر تويتر في وقت متأخر أمس الاثنين "خلال اجتماع مع جاي (جيروم) باول صباح اليوم، احتججت على حقيقة أن أسعار فائدة المجلس الاحتياطي الاتحادي لدينا موضوعة عند مستويات مرتفعة جداً بالنسبة لأسعار الفائدة لدول منافسة".

وقال "في الواقع، يجب أن تكون أسعار الفائدة لدينا أقل من الآخرين جميعهم (نحن الولايات المتحدة). دولار قوي للغاية يضر بالمُصنعين والنمو!"