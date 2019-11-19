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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خامنئي: الاحتجاجات مسألة أمنية وليست من صنع الشعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نُشرت على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن الاحتجاجات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بعد رفع أسعار البنزين، هي مسألة أمنية وليست من صنع الشعب.
وأضاف "على الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أننا تصدينا للعدو عسكرياً، وسياسياً، وأمنياً".
وقال في إشارة إلى الاحتجاجات: "هذا ليس من صنع الشعب، هذا فعل الأشرار، هذا ما يفعله الأشرار، يجب الالتفات إلى هذا الأمر".
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