شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة الشعوب غير الفارسية تطالب بحماية دولية لوقف القمع في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

طالب رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران، المجتمع الدولي، بالتدخل لحماية الشعوب من بطش السلطات الإيرانية.

وأضاف: «يشاهد العالم بأسره كيف تمارس السلطات الإيرانية ومليشياتها الإرهابية الجرائم البشعة ضد المتظاهرين السلميين بكل عنف، بعد ما خرجت الشعوب المضطهدة المقهورة في جغرافيا إيران السياسية للمطالبة بحقوقها الإنسانية، وحقها في الحياة الكريمة وتقرير المصير، والتخلص من نظام يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمارس القرصنة البحرية ويهدد التجارة الدولية، ضارباً كل الأعراف والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعرض الحائط،».

وتابع: «نطالب العالم الحر، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس الأمن، بالتدخل السريع لحماية الشعوب المضطهدة المقهورة التي تقمع بشكل غير مسبوق من قبل مليشيات الحرس الثوري الإرهابية، لا سيما في أراضي الشعوب غير الفارسية المضطهدة والمحتلة».