شكرا لقرائتكم ترمب يبلغ الكونغرس بإرسال 3 آلاف جندي للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الكونغرس رسميا بإرسال 3 آلاف جندي أميركي إلى السعودية.
وقال ترمب في رسالته للكونغرس إن "إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصا عبر استهدافها منشآت النفط".
وشن الحوثيون بدعم إيراني هجمات على منشآت شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكر ترمب في رسالته، الثلاثاء: "كما أبلغت في 22 يوليو أرسلنا قوات لمواجهة سلوك إيران العدواني".
وتابع: "أمرت بنشر قوات أميركية لتعزيز دفاعات المنطقة وردع الاستفزازات الإيرانية".
وكشف الرئيس الأميركي في رسالته للكونغرس أن "قوات أميركية إضافية إلى السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، وإضافة إلى القوات الموجودة بالفعل، يبلغ العدد الإجمالي للقوات الأميركية في السعودية 3 آلاف جندي أميركي.
وألمح ترمب إلى أن نشر قوات إضافية في السعودية يشمل "رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات".
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