شكرا لقرائتكم حاملة طائرات أميركية تعبر مضيق هرمز وسط توتر مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت البحرية الأميركية إن حاملة الطائرات، أبراهام لينكولن، عبرت مضيق هرمز الحيوي، الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات

المتحدة. ونشرت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر" صورة لحاملة الطائرات الأميركية وهي تبحر عبر مضيق هرمز برفقة 3 سفن حربية. ويمر نحو خُمس إنتاج العالم من النفط عبر مضيق هرمز. هذا وأبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الكونغرس رسميا بإرسال 3 آلاف جندي أميركي إلى السعودية. وقال ترمب في رسالته للكونغرس، الثلاثاء، إن "إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصا عبر استهدافها منشآت النفط". Advertisements وشن الحوثيون بدعم إيراني هجمات على منشآت شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي. وذكر ترمب في رسالته، الثلاثاء: "كما أبلغت في 22 يوليو، أرسلنا قوات لمواجهة سلوك إيران العدواني". وتابع: "أمرت بنشر قوات أميركية لتعزيز دفاعات المنطقة وردع الاستفزازات الإيرانية". وتثور في طهران حركة احتجاجات ضخمة منذ الجمعة على وقع رفع أسعار البنزين. وفرضت إدارة ترمب أقصى عقوبات على الإطلاق ضد النظام الإيراني، بعد الغاء الاتفاق النووي مع طهران.

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