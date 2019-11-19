الخارجية الفرنسية: نأسف لقرار واشنطن بشأن منشأة "فوردو" الإيرانية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول عن "أسفها لقرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاء من العقوبات لمنشأة "فوردو" النووية الإيرانية"، مبدية عن قلقها "إزاء "الانتهاكات الإيرانية الأخيرة" لشروط الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015".

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