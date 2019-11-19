وزير خارجية ألمانيا: القانون الخاص بأنابيب الغاز يتفق مع توجيه الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الألماني، ​هايكو ماس​، أن "القانون الخاص بأنابيب الغاز الذي اعتمده برلمان ألمانيا، والذي يشمل مشروع "السيل الشمالي-2"، يتفق مع توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة"، مشيراً إلى "إنني أريد تفنيد التكهنات التي سمعناها في الأيام الأخيرة​​​. لقد اعتمد البرلمان التعديلات على توجيه الغاز بكاملها".

وصادق البرلمان الألماني، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينظم تطبيق ألمانيا للتعديلات على توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز، وهي تعديلات تشمل مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.