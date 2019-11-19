أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، براين شوكان، "دعم أميركا للحكومة الانتقالية لتتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد"، مشيراً إلى أن "السفارة الأميركية في الخرطوم انخرطت في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين، لدعم وتقوية العلاقات وتعزيز التعاون المشترك".
ولفت إلى "المساعدات التي تقدمها بلاده للسودان والتي قال إنها بلغت 350 مليون دولار" ووصف اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف، بـ"أنه كان جيدا ومثمرا مكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور".
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال سفارة أميركا بالخرطوم: داعمون للحكومة الانتقالية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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