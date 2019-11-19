أفادت معلومات صحفية عن "حصول مواجهات بين عناصر من مكافحة الشغب ومتظاهرين في ​رياض الصلح​ ما أدى إلى سقط عدد من الجرحى "، مشيرةً إلى أن "القوى الامنية أوقفت عددا من الأشخاص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين عناصر من مكافحة الشغب ومتظاهرين في رياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.