ترامب يبلغ الكونغرس برفع عدد قوات أميركا بالسعودية لـ3 آلاف عسكري بالأسابيع المقبلة

أبلغ الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، الكونغرس بأن "الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة بهدف ردع التصرفات الاستفزازية لإيران"، مشيراً إلى أن "إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصا عبر استهدافها منشآت النفط"، لافتاً إلى أنه "كما أبلغت في 22 تموز أرسلنا قوات لمواجهة سلوك إيران العدواني".

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