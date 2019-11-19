السيد: لبنان بلد اليائسين الغرباء في وطنهم الذين لا مكان آخر لهم يذهبون إليه

اعتبر النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "لبنان بلد اليائسين الغرباء في وطنهم الذين لا مكان آخر لهم يذهبون إليه، واليائسين المحظوظين الذين إغتربوا، وبلد المؤمنين الذين لا يزالون يحلمون بقيامته، وبلد الفاسدين الذين يصنعون اليائسين، ويُحبِطون المؤمنين، ويسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب".

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