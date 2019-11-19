تظاهرة أمام مبنى قناة "الجديد" احتجاجًا على مقدّمة النشرة المسائية

تجمع عدد من الشبان أمام مبنى قناة "الجديد" في وطى المصيطبة وتظاهروا احتجاجًا على ما تضمنته مقدّمة النشرة المسائية. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​.

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