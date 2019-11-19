أكد الامين العام لـ"الصليب الأحمر" ​جورج كتانة​ في حديث تلفزيوني له أنه "وردتنا إتصالات عدة وتوجهت سيارات الاسعاف الى ساحة رياض الصلح لكن تبيّن أن هناك اصابة واحدة نُقلت من قبل جهة أخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: اصابة واحدة في رياض الصلح تم نقلها من قبل جهة غير الصليب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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