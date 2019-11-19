يعقوبيان: لعقد جلسة تشريعية لكن بعد دعوة الرئيس عون لاستشارات نيابية

علقت النائب ​بولا يعقوبيان​ على المواجهات والاشتباكات التي تحصل في بعض الاحيان في بعض ساحات الاعتصامات بين القوى الامنية والمتظاهرين، قائلة "أمر سياسي ما يفرض على القوى الامنية او غيرهم استخدام الشدة والقوة مع المتظاهرين في بعض ساحات التظاهرات"، مشيرةً إلى أن "طلبات المتظاهرين بسيطة جدا وهي متمثلة بالقيام باستشارات نيابية سريعة وبعدها تأليف حكومة أخصائيين يثقون بها".

وفي حديث تلفزيوني، أكدت يعقوبيان أنه "يجب عقد جلسة تشريعية لكن بعد دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لاستشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة".