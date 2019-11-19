شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان للصحافة يتواصل.. فصل صحفي والتحقيق معه بسبب صورة سيارة المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية بدأت تحقيقات ضد رئيس تحرير صحيفة سقاريا هالك التركية، حسين جومالي، لنشره صورة سيارة محافظ صحيفة سقاريا أحمد ناير أثناء احتفاليات عيد الجمهورية في 29 أكتوبر الماضى.

واشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن رئيس تحرير صحيفة سقاريا هالك التركية، تم اقتياده إلى دار القضاء برفقة شرطيين حيث تم عرضه على النائب العام الذي سأل جومالي عن سبب نشره رقم لوحة سيارة الوال -المحافظ-. وخلال إجابته أوضح جومالي أنه لم يكشف سرًا وأنه من المعرف أن سيارة الوالي دائما ما تحمل رقم 01 وتلون باللون الأحمر، فيما أقدمت الصحيفة على فصل جومالي رغم عدم انتهاء التحقيقات بحقه.

رئيس تحرير صحيفة سقاريا هالك التركية، أشار إلى أن محافظ سقاريا بالضغط لفصله من عمله، قائلا إن محافظ سقاريا يزعم عدم تدخله في الأمر، فتقدمت بإفادتي للنائب العام والأحداث واضحة وصريحة.. لكن تم فصلي من العمل.

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وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن الصحافة في تركيا منسجمة رغما عنها مع النظام لخدمة أهدافه وتلميع صورته بدلا من مسائلته ومحاسبته وإثارة قضايا تهم الرأي العام، في ظل حالة القمع الآخذة في التوسع منذ انقلاب 2016.