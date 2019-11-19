المعارضة القطرية تكشف: تميم تحت طائلة القانون لعدم التزامه بتنفيذ الاتفاقيات الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين يواصل الانضمام إلى اتفاقيات دولية دون تنفيذ كافة بنودها ويعمل على اختراقها بشكلٍ يضعه تحت طائلة القانون الدولي، حيث أصدر أمير قطر تميم بن حمد قرارًا بالموافقة على انضمام البلاد إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار الذي يقضي بالحفاظ على كافة الأرواح والممتلكات داخل مختلف البحار سواء الإقليمية أو الدولية التي تجوب فيها كافة سفن البلاد.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه تنضم تلك الاتفاقية إلى سلسلة طويلة من الاتفاقيات التي قام تميم بن حمد بعدم تنفيذ أيّ بند فيها خاصةً بعد اشتراكه مع إيران في الهجوم على السفن التجارية السعودية والإماراتية في الخليج العربي وفي خليج عدن؛ الأمر الذي أحدث خسائر مالية كبيرة جرّاء ذلك العمل الإرهابي.
وأشار موقع قطريليكس إلى أن الوثائق المسربة من أكثر جهاز استخبارات عالمي كشفت أن التعاون الوثيق بين تنظيم الحمدين وإيران يأخذ أبعادًا كبيرة تصل إلى حد توقيع الاتفاقيات السياسية والتجارية والأمنية والإرهابية؛ ما يفضح أيّ رسائل يحاول الشيخ تميم بن حمد أن يرسلها للعالم بأن ليس لديه أيّ علاقة بالميليشيات الإرهابية ودعمها، بل بالعكس هو أحد العناصر الفعالة في دعم الإرهاب في المنطقة؛ الأمر الذي كشفته السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقاموا بقطع كافة العلاقات مع الدوحة بعد تدخلها المستمر في شؤونهم الداخلية وتوفير الدعم المالية للميليشيات المسلحة.
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