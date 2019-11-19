إخلاء سبيل والدة "طفلي بئر السلم" في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قرر المستشار محمد عطية رئيس نيابة أول طنطا، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل "سها. ا - ٤٠ سنة" ربة منزل، والدة "طفلي بئر السلم" في طنطا، بضمان محل إقامتها.

كانت النيابة استمعت اليوم لأقوال الشهود على الواقعة، إذ ثبتت تهمة الإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر على الأم والأب.

وأمر المستشار محمد عطية رئيس نيابة أول طنطا، أمس الإثنين، بضبط وإحضار والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، لمساءلتها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طفلي بئر السلم"، بعدما تركت الصغيرين على سُلم عقار يسكن به والدهما المغني الشعبي شادي الأمير في منطقة المطحن بمدينة طنطا.

أوضح محامي والدة الطفلين أن موكلته واجهت تهمًا بالإهمال في رعاية الطفلين، وتعريض حياتهما للخطر، وعدم استخراج شهادة ميلاد للرضيع وعدم منحه تطعيماته الصحية، وهو ما واجهه المحامي بإثبات أن والد الطفلين رفض إثبات الرضيع باسمه.

اتهم المحامي الجارة بالاتفاق مع والد الطفلين على تصوير الصغيرين بالوضع الذي ظهرا عليه بمواقع التواصل ووسائل الإعلام لإظهار الأم التي تواجه مشاكل مع زوجها على مصروفات البيت وكأنها الجانية "فيه مسلسل اتعمل لإدانة موكلتي".

وأوضح محامي المتهمة أن موكلته اصطحبت طفليها إلى شقيق زوجها ووالدته في طنطا، حيث تركت لهما الطفلين، بعد أن تعثرت في تسديد إيجار مسكنها وباتت مهددة بالطرد، مضيفًا أنها بعد يومين تفاجأت بصور الطفلين المنتشرة عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وقال المحامي إن والد الطفلين شادي الأمير متزوج من ٤ سيدات، بينهم موكلته، وهي الأخيرة، نافيًا تطليقها كما ادعى المغني الشعبي. وأضاف أن موكلته "سها" تزوجت من شادي الأمير في العام ٢٠١٣ بعدما قاطعت أهلها الرافضين لهذه الزيجة، وأنجبت منه الطفلين "شادي" و"يزن"، وأن "شادي" لم يكن يصرف على طفليه بشكل منتظم.

وأضاف المحامي أيضًا أن موكلته طالبت زوجها في أكثر من مرة بالإنفاق على الطفلين بشكل مستمر ولكنه لم يكن ينتظم في إرسال الأموال لهما، ما أدى إلى تراكم مستحقات الإيجار عليها، مشيرًا إلى أنها تعمل في أحد المولات ولا تقدر على كفاية الطفلين ماديًا.

وأودع الطفلان دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا صباح اليوم. وقال المحاسب ياسر عبد لله عضو مجلس إدارة الدار، أن كافة سُبل الرعاية الصحية والاجتماعية قدمت لهما.

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وكانت سوسن الخولي، جارة المغني شادي الأمير، قالت إن والدة الطفلين تركتهما على سلم العقار مساء الأربعاء الماضي، واكتفت بترك ملاءة جلسا عليها، في حالة يرثى لها.

وأوضحت الجارة، في تصريحات لمصراوي، أنها اكتشفت وجود الطفلين صدفة "حفيدي نازل يشتري طلبات للبيت وجد الطفلين في حالة هستيرية من العياط والطفل الصغير يصرخ من الجوع والبرد".

وأضافت أنها اتصلت بوالدة الطفلين، التي رفضت تسلمهما "سبيهم مكانهم ملكيش دعوة وباباهم هيتصرف" وفق ما أوضحت الجارة، التي أبلغت نجدة الطفل والشرطة.

أشارت الجارة أيضًا إلى أن والدة الطفلين حاولت استلام طفليها وقت حضور الشرطة والنجدة أمس الأحد، لكن الشرطة رفضت بعد أن وقعت الجارة إقرارًا برعاية الطفلين لحين تسليمهما لدار رعاية، وأضافت: "الشرطة قالت لها استلميهم بكرة في النيابة، وانتظرناها اليوم لاستلام الأطفال ولم تأت وأغلقت هاتفها المحمول وقامت الشرطة باصطحاب الطفلين في الثامنة صباح اليوم إلى دار رعاية لحين انتهاء التحقيقات".

كما لفتت الجارة إلى أن والدة الطفلين اعتادت تركهما لديها لتسلمهما إلى والدهما، مضيفةً: "المر دي تركتهم على السلم وهربت".

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