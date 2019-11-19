المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة فرع شركة اتصالات بدسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الثالثة)، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، فيما أسند إليهم من اتهامهم بسرقة أموال فرع شركة اتصالات مصر بمدينة دسوق، وكذا سرقة أموال موظفة بالفرع تحت تهديد السلاح، ومصادرة السلاح الأبيض، والأداة المستخدمة في الواقعة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وإسلام غازي، وذلك في أحداث القضية رقم 4426 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، والمقيدة برقم 1020 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "عبده م.ح.م"، 27 سنة، عامل، و"أحمد ر.أ.ا"، 29 سنة، حداد، و"أحمد ح.أ.ج"، 21 سنة، عامل، ويقيمون بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 16 / 5 / 2019، بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، سرقوا مبالغ مالية بفرع شركة اتصالات مصر، وكذا سرقة أموال موظفة بالفرع وتدعى "دعاء م.ي.إ.أ"، بطريق الإكراه.

وتبين من قرار إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنهم أشهروا سلاح أبيض "مطواه"، في وجهها وكبلوها بسلك كهرباء وكمموا فاها مما بث الرعب في نفسها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والأستيلاء على المسروقات، كما اتهموا بحيازتهم وإحرازهم بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" وسلك كهرباء استخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر.​