الحوثيون يستهدفون مواقع للقوات المشتركة غربي اليمن

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الأمر الذى يعد خرقا للهدنة الأممية في الحديدة غربي اليمن.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكري ميداني قوله اليومالثلاثاء، إن: "الميليشيات شنت عمليات استهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، باستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيلة، كما قام قناصة الميليشيات بفتح نيران أسلحتها بشكل متقطع على مواقع أخرى في ذات المنطقة".
وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي قد حذرت مساء أمس الاثنين من توجه ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى تفجير مواجهات عسكرية بمدينة الحديدة، بالتزامن مع تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية ورصد تحركات مجاميع مسلحة وعمليات نقل للأسلحة والعتاد.
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