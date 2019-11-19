ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية أكبر على الواردات الصينية

هددَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري، بفرض تعريفات جمركية أكبر على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل مع بكين إلى اتفاق تجاري، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي"الأمريكية اليوم في نبأ عاجل لها بدون التطرق للمزيد حول ذلك.
وتشهد العلاقات الأمريكية -الصينية توترا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب "حرب التعريفات الجمركية" بينالبلدين، إذ يتبني الرئيس الأمريكي لسياسة فرض التعريفات على الواردات الصينية في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق لتنظيم التجارة بين البلدين والذي تسعى الإدارة الأمريكية لإبرامه من أجل تخفيض العجز الكبير في ميزانها التجاري مع الصين وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.
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