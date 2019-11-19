جماعة الإخوان تعترف باجتماع تركيا التآمري

اعترفت جماعة الإخوان الإرهابية بالتسريبات التي نشرها موقع «The Intercept» الأميركي عن اجتماع عقد في تركيا عام 2014، جمع بعض قيادات الجماعة ومسؤولين إيرانيين. ونقلت وسائل إعلام محسوبة على الجماعة، اعترافات لنائب مرشد الجماعة إبراهيم منير قوله إن الاجتماع تضمن مناقشة الخلاف مع السعودية ، الأمر الذي يثبت أن هذا الاجتماع كان تآمريا ضد المملكة. الخدمات التي عرضتها الجماعة على الوفد الإيراني - اعتبار عداء الطرفين مع المملكة قاسما مشتركا يستوجب التعاون - توحيد الجهود في اليمن لتخفيف الخلاف بين الحوثيين والعشائر السنية لاستخدام قوتها ضد السعودية - معالجة التوتر الطائفي في العراق ومنح السنة فرصة المشاركة السياسية



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