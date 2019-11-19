جماعة الإخوان تعترف باجتماع تركيا التآمري

الخدمات التي عرضتها الجماعة على الوفد الإيراني
- اعتبار عداء الطرفين مع المملكة قاسما مشتركا يستوجب التعاون
- توحيد الجهود في اليمن لتخفيف الخلاف بين الحوثيين والعشائر السنية لاستخدام قوتها ضد السعودية
- معالجة التوتر الطائفي في العراق ومنح السنة فرصة المشاركة السياسية
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