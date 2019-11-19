فصائل موالية لتركيا تقتل الإيزيدية نرجس داود

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وعن تفاصيل الاختطاف والقتل، قال لـ«دوت الخليج» الناشط والإعلامي أبوجمعة الحلبي إن نرجس أجبرت على الانضمام للدفاع المدني ضمن لجنة مالية بسبب أنها كانت تدرس الاقتصاد أثناء حكم الإدارة الذاتية لعفرين، وأجبرت على الانضمام للمؤسسة لأن الأهالي يخيرون بين أمرين إما الانضمام أو الموت جوعا. وتابع الحلبي بالقول: إن الهدف من قتلها كان بدافع السرقة، وإنها إيزيدية في الوقت نفسه، فيما قامت الفصائل أيضا بقتل صديقها لإخفاء الجريمة.
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