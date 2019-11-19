عاجل-خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد.