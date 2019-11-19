روسيا تستنكر تفكير تركيا في عملية جديدة شمال سوريا

نددت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين. ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو. اقرأ أيضاً... نواب أوروبا يدينون عدوان تركيا في سوريا ويرفضون إقامة منطقة آمنة وقالت الوكالات نقلاً عن الوزارة إن ذلك رد على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي أمس الاثنين، وقال فيه إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

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