مقتل أكثر من 100 شخص في احتجاجات إيران خلال أيام من احتجاجات البنزين



قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا في انحاء إيران منذ أن أمرت السلطات قوات الأمن بقمع التظاهرات التي اندلعت عقب رفع اسعار البنزين.



وتابعت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، انه "وفقا لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة".



واضافت ان "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".



وذكرت ان قوات الامن تلقت "ضوءا اخضر لقمع" التظاهرات التي اندلعت الجمعة وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة في ارجاء إيران.



ودعا مدير المنظمة فيليب لوثر السلطات ايرانية الى "انهاء هذا القمع الوحشي والدامي فورا".



واستند تقرير المنظمة الى "تسجيلات فيديو تم التحقق من صحتها، واقوال شهود عيان على الأرض، ومعلومات" من نشطاء حقوقيين من خارج إيران.



ودعت المنظمة السلطات الايرانية الى "رفع الاغلاق شبه التام للإنترنت الذي يهدف إلى تقييد خروج المعلومات حول حملة القمع إلى العالم الخارجي".



وذكرت أن تسجيل فيديو اظهر ان "قناصة أطلقوا النار كذلك على حشود من أسطح المباني، وفي احدى الحالات من مروحية".



وقالت انه رغم ان معظم التظاهرات سلمية على ما يبدو، إلا أن "عددا صغيرا من المحتجين قاموا بإلقاء حجارة واعمال تخريب لبنوك وحوزات علمية".



وقالت المنظمة ان عناصر من قوات الامن شوهدوا ينقلون جثث قتلى واشخاص جرحى من الطرق والمستشفيات، بحسب شهود عيان، ورفضوا تسليم جثامين الضحايا الى عائلاتهم.



وتؤكد السلطات في إيران ان خمسة اشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات على رفع اسعار البنزين، بينهم ثلاثة من عناصر امن طعنهم "مشاغبون" حتى الموت.



المصدر: فرانس برس