كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نشرنا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالحنا من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن

إيران استمرت في تهديد أمن المنطقة، بما في ذلك مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي.

وأوضح ترامب، خلال رسالته للكونجرس الأمريكي، مساء الثلاثاء، أنه تم نشر القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالح أمريكا، وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها.

وتابع، قائلا: "أمرنا بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لحماية شركائنا من المزيد من التصرفات العدائية من إيران والعدد الإجمالي سيكون 3 آلاف".

ونوه بأنه تم ارسال منظومات رادار ومنظومات صاروخية لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة.

وانسحب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، معيدا فرض عقوبات شاملة على إيران للضغط عليها اقتصاديا وكبح نفوذها في الدول العربية. Advertisements

واستمرت إدارة ترامب بمنح اعفاءات لبعض الدول للتعامل مع ايران والسماح لها بتنفيذ الاتفاق دون أن تواجه خطر التعرض لعقوبات في الولايات المتحدة. وأعلنت إيران إن المهندسين في فوردو، وهي منشأة تحت الأرض في جنوب طهران، بدأوا بضخ غاز هيكسافلورايد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، وهو قرار اعتبرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا "متناقضا" مع الاتفاق النووي.