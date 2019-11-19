كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مدير استخبارات "أفواج صلاح الدين" خلال عملية أمنية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل مدير استخبارات "أفواج صلاح الدين" التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، خلال عملية أمنية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد منذ بداية أكتوبر الماضي.
ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ووقف تدخلات طهران في الشؤون العراقية.
وخلفت الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، حسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.