مقتل مدير استخبارات "أفواج صلاح الدين" خلال عملية أمنية بالعراق

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قتل مدير استخبارات "أفواج صلاح الدين" التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، خلال عملية أمنية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".