الجيش الليبي يسيطر على مواقع في معسكر اليرموك والخلاطات

سيطرت قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، على عدة مواقع في معسكر اليرموك والخلاطات.

وشن الجيش الوطني الليبي هجوماً على عدة محاور في طرابلس تمكن خلالها من تدمير الخطوط الدفاعية لميليشيات حكومة الوفاق في عدة نقاط بمحور السبيعة.

وبات الجيش الوطني الليبي يسيطر على مناطق أولاد تليس بالعزيزية، والساعدية الشرقية، والطويشة والعمائم، ومطار طرابلس، وأجزاء من منطقة الرملة، بينما تسيطر ميليشيات حكومة الوفاق على وسط مدينة العزيزية، والطريق الرئيسي الرابط بين الهيرة وعريان، والطريق الرئيسي الساعدية والأربع شوارع جامع الثوغار، وكوبري الزهراء وكوبري السواني، حسب ما ذكرت قناة "218 "الليبية.

وكانت قيادة الجيش الليبي أعلنت في وقت متأخر من ليل الإثنين قيام سلاح الجو باستهداف وتدمير ١٩ مدرعة تركية فور وصولها إلى مدينة مصراتة.

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وتابع الجيش الليبي، في بيان، أن الغارة نفذت بناءً على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة برصد ومتابعة عملية نقل عدد (19 مدرعة) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة أمس الإثنين.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، كبد الجيش المليشيات والجماعات الإرهابية العديد من الخسائر الفادحة، واستنزف طاقتها، بعد تدمير أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة ومقتل وإصابة عدد من قادة المليشيات.

وارتفعت وتيرة القتال والتصعيد ووصول دعم موسع للمحاور من قوات الاقتحام والصاعقة والمدفعية والدبابات، حيث تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على العديد من المناطق المتقدمة في المحاور، خاصة معسكر اليرموك ومنطقة الهيرة والعزيزية الرابطة بين طرابلس وغريان.