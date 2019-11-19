كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على مواقع في معسكر اليرموك والخلاطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشن الجيش الوطني الليبي هجوماً على عدة محاور في طرابلس تمكن خلالها من تدمير الخطوط الدفاعية لميليشيات حكومة الوفاق في عدة نقاط بمحور السبيعة.
وكانت قيادة الجيش الليبي أعلنت في وقت متأخر من ليل الإثنين قيام سلاح الجو باستهداف وتدمير ١٩ مدرعة تركية فور وصولها إلى مدينة مصراتة.
وتابع الجيش الليبي، في بيان، أن الغارة نفذت بناءً على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة برصد ومتابعة عملية نقل عدد (19 مدرعة) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة أمس الإثنين.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، كبد الجيش المليشيات والجماعات الإرهابية العديد من الخسائر الفادحة، واستنزف طاقتها، بعد تدمير أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة ومقتل وإصابة عدد من قادة المليشيات.
وارتفعت وتيرة القتال والتصعيد ووصول دعم موسع للمحاور من قوات الاقتحام والصاعقة والمدفعية والدبابات، حيث تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على العديد من المناطق المتقدمة في المحاور، خاصة معسكر اليرموك ومنطقة الهيرة والعزيزية الرابطة بين طرابلس وغريان.