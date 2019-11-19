كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأفغانية: طالبان تفرج عن أساتذة جامعات أمريكيين وأستراليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الثلاثاء،

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية،إن حركة "طالبان" أفرجت عن أساتذة جامعات أمريكيين وأستراليين احتُجزوا كرهائن لأكثر من ثلاث سنوات، مما أكمل عملية تبادل الأسرى المتأخرة وإثارة الأمل في إحياء محادثات السلام.

كما اختُطف الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس في أغسطس 2016، من خارج الجامعة الأمريكية في كابول بأفغانستان؛ حيث عمل كلاهما كأستاذين.

وأوضح المسؤولون الأفغان، أنه تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح ثلاثة من قادة طالبان بموجب مبادلة تأخرت طويلًا.

ويُنظر إلى قرار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بتنفيذ المقايضة، على أنه أمر أساسي لضمان إجراء محادثات مباشرة مع المتشددين الإسلاميين.

كما انهارت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة، بهدف إنهاء حربهم التي استمرت 18 عامًا في سبتمبر، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما وصفه بأنه "اجتماع مخطط" في معسكره الرئاسي في كامب ديفيد.

وأفاد مسؤول أفغاني كبير طلب عدم الكشف عن اسمه: "يتم إطلاق سراح الأستاذين بأمان ويتم الاعتناء بهما الآن"، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ثلاثة من مصادر طالبان المطلعة على الصفقة، بما في ذلك واحدة في قطر، مقر القيادة السياسية لحركة طالبان الأفغانية، إن "قادة طالبان الثلاثة الذين هم جزء من عملية التبادل، قد تم إطلاق سراحهم من السجن في أفغانستان".

وقال أحد قادة طالبان في أفغانستان، والذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث علنًا عن الصفقة إنه، بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم، تم نقلهم جوًا إلى الدوحة وتم تسليمهم إلى المكتب السياسي في قطر.

كما أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الإفراج عن "وييكس".

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وقال موريسون، في بيان مشترك مع وزير خارجيته، "نعتبر هذا الإصدار أحد سلسلة من تدابير بناء الثقة، التي تجري في أفغانستان، ونأمل أن تمهد هذه التدابير الطريق لوقف إطلاق النار والحوار بين الأفغان".

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدثين باسم الحكومة الافغانية وسفارة الولايات المتحدة في كابول للتعليق.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، في 12 نوفمبر، إن "أفغانستان ستفرج عن أنس حقاني، وهو شخصية بارزة في شبكة حقاني، وهي فصيل متشدد من حركة طالبان مسؤول عن بعض أسوأ أعمال العنف في السنوات الأخيرة، واثنين من قادة طالبان الآخرين".

ولكن التبادل تم تأجيله بشكل مفاجئ، حيث قامت طالبان بعد ذلك بتحويل الرهائن إلى موقع جديد.

كما نفذت شبكة "حقاني" في السنوات الأخير،ة هجمات واسعة النطاق على المدنيين الأفغان، ويعتقد أن يكون مقرها في باكستان وجزء من حركة طالبان في أفغانستان.

وشوهد لآخر مرة "كينج" و"ويكس" في مقطع فيديو للرهائن في عام 2017، بدا مستاءًا وناشدًا حكوماتهم لضمان إطلاق سراحهم.

وقد يساعد تبادل الأسرى على دفع الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأفغانية، وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان تناقشان معظم العام الماضي خطة؛ لسحب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية لطالبان.

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف المحادثات بعد مقتل جندي أمريكي و11 آخرين في هجوم بقنبلة لطالبان في كابول.

وقبل توقف المحادثات، قالت الولايات المتحدة وطالبان إنهما "على وشك التوصل إلى اتفاق".

