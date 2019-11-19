أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || "العفو الدولية": مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". آخر الأخبار العاجلة في العالم || مسؤول أمريكي: إيران تقدم التدريب والتمويل لوكلائها Advertisements

قال مسؤول أمريكي، إن إيران تقدم التدريب والتمويل لوكلائها في المنطقة خاصة في سوريا والعراق. وأكد المسؤول الأمريكي، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو السعودية للنفط، واستخدمت فيها صواريخ كروز وطائرات مسيرة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || البرلمان العراقي ينهي قراءته الأولى لمشروع “النواب”

أنهى البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، قراءته الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

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