كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السنيورة": على جميع الأطراف في لبنان تقدير حساسية المرحلة الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة تقدير

جميع الأطراف في لبنان حساسية المرحلة الحالية، معتبرا أن

ما يحدث الآن هو تعدٍ على سلطات المجلس النيابي.

وأعرب "السنيورة"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، عن رغبته أن يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، بالاستشارات النيابية.

وأوضح أن المحتجون ضاقوا ذرعا من النخبة السياسية التي تسخر مقدرات الدولة لأحزابها، لافتا إلى أن تسخير مقدرات الدولة لصالح الأحزاب السياسية أمر خاطئ يجب أن يتوقف.

وأشار إلى أنه على رئيس الحكومة المكلف محمد الصفدي، أن ينظر أولا في مطالب المتظاهرين ويقدم لهم خطوات لطمأنتهم.