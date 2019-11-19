كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: إيران تقدم التدريب والتمويل لوكلائها في سوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح أن النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات، ولكن حكومة طهران مازالت تركز على تطوير الصواريخ.

ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، أن إيران‭ ‬انتهكت بندا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

Advertisements

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 إن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا".

وأضافت "تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري".

وهدد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قبل أسبوع، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأميركية والتجارة مع إيران.

كما ذكرت إيران سابقًا أن الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي التي تم إطلاقها في فوردو قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم في درجات أعلى.