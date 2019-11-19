كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران والإخوان تنسيق إرهابي مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "إنترسبت"، وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تكشف عن اجتماع سري بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان في أبريل 2014، وتم الاجتماع في تركيا؛ من أجل استهداف المملكة العربية السعودية.

وبحسب قناة "مداد نيوز"، جاء اختيار تركيا؛ لعلاقاتها القوية مع وإيران وتنظيم الإخوان في نفس الوقت، وحضر اللقاء من تنظيم الإخوان إبراهيم منير ومحمود العبيري ومصطفى ندا، ومن تنظيم الحرس الثوري وفد برئاسة أحد النواب الكبار لقائد ميليشيا القدس "قاسم سليماني".

هذا ودار الاجتماع حول توحيد الصفوف بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وعناصر تنظيم الإخوان في اليمن، من أجل منح الإخوان مكاسب إقليمية بعد الخسائر، التي تعرضوا لها في المنطقة وإضعاف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وضرب استقرار المملكة عبر بوابتها الجنوبية.

وأكد نائب المرشد العام لإخوان "إبراهيم منير" ما نشرته مجلة "انترسبت" الأمريكية عن اللقاء، الذي جمع قيادات الإخوان ومسؤولين إيرانيين في تركيا، مضيفاً في حديثه مع موقع "عربي21"، أن الإخوان قاموا بمقابلة الوفد الإيراني؛ للاستماع لوجهات نظرهم فيما يجري في المنطقة، وخصوصا ما يحدث في سوريا والعراق واليمن.

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